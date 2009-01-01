На Черниговщине проходят масштабные учения с привлечение резервистов, опубликовано видео

Муженко заявил, что на учения привлекаются резервисты

Учения резервистов в Гончаровском. Facebook.com На Черниговщине вблизи пгт Гончаровское продолжаются бригадные учения с привлечением тысячи резервистов первой очереди.

Соответствующее видео военных учений опубликовал Генштаб ВСУ на своем YouTube-канале, сообщается на странице в Facebook.

В этом году срок сборов увеличили с 15 суток до 30. Планируется, что в 2017 году к маневрам привлекут около 80 тысяч резервистов.

"Мы продолжаем эксперимент прошлого года, когда на такие учения привлекаем резервистов", — говорит начальник Генштаба Виктор Муженко.

На своей странице в Facebook он написал: "Переполнен эмоциями. Люди у нас золотые. Украина перед ними в долгу. С такими солдатами мы непобедимы!".

Напомним, ранее сообщалось, что военно-морские учения ВСУ продолжаются в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря.