На Донбасс перебрасывают российский спецназ, а из охранки ДНР бегут оперативники

"Контрразведка" МГБ ДНР занялась поиском пропавших оперов.

Российский спецназ, иллюстрация antikor.com.ua

Для доукомплектования и повышения боевых возможностей боевиков, с территории РФ на Донбасс прибыли подразделения

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, это бойцы из состава двух бригад спецназа ГРУ ГШ ВС РФ — 10 обр СпН (постоянное место дислокации — Молькино, Краснодарский край РФ) и 16 обр СпН (Тамбов).

А тем временем в охранке ДНР пропали два оперативника, которые уже 4-е сутки не выходят на службу и с ними невозможно связаться. Руководство МГБ допускает, что данные сотрудники перешли на сторону Украины и в настоящее время находятся на контролируемой ею территории.

Расследование ведет "контрразведка" МГБ ДНР, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что неделей ранее охранка ДНР начала распускать слухи, что российские войска войдут на Донбасс и "снимут блокаду".