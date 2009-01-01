На Донбассе пьяных боевиков главари пугают "разведгруппами сил АТО"

ВС РФ распространяется ложная информация о деятельности разведывательных групп сил АТО.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
Отмечается, что с целью повышения бдительности, боевой готовности и предотвращения повального пьянства на передовых позициях в выходные дни командованием отдельных частей ВС РФ распространяется ложная информация о деятельности разведывательных групп сил АТО.
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе пьяные боевики часто попадают в ДТП, жертвами которых становятся их "сослуживцы" и мирное население.