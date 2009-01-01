На Донбассе не хватает "пушечного мяса". В России вербуют "добровольцев" с опытом войны в Сирии

Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области, рассказали в разведке.

Боевики на Донбассе, иллюстрация 0629.com.ua

На территории России активизирована работа вербовочных центров "добровольцев" для дальнейшего направления в соединения и части 1 ( Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

"Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается тем, которые уже имеет опыт боевых действий, в т.ч. в Сирии", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле ищут "добровольцев" для отправки на Донбасс, а в ДНР вербуют местных жителей.