На Донбассе не хватает "пушечного мяса". В России вербуют "добровольцев" с опытом войны в Сирии

Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области, рассказали в разведке.
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
"Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается тем, которые уже имеет опыт боевых действий, в т.ч. в Сирии", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле ищут "добровольцев" для отправки на Донбасс, а в ДНР вербуют местных жителей.