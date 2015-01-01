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На Донбассе оккупанты разоружили российских офицеров. Боятся пьяной стрельбы на новогодние праздники

Сегодня, 15:55

Изъято личное оружие у офицерского состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ.

ДНР, шеврон
На Донбассе оккупанты разоружили офицеров РФ
На временно оккупированной территории Донбасса в соединениях и частях 1 и 2 АК продолжаются случаи дезертирства и злоупотребления алкогольными напитками.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

"С целью предупреждения неправомерных действий в отношении гражданского населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей командованием Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ предписано изъять личное оружие (пистолеты) у офицерского состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК на время проведения новогодних и рождественских праздников", — рассказали в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе увеличивается количество случаев бесчинств военнослужащих из состава соединений и частей 1 и 2 АК России.

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ГУР, разведка, АТО, Донбасс, военные, Россия, офицеры, оружие
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