На Донбассе оккупанты разоружили российских офицеров. Боятся пьяной стрельбы на новогодние праздники

Изъято личное оружие у офицерского состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ.

На Донбассе оккупанты разоружили офицеров РФ

На временно оккупированной территории Донбасса в соединениях и частях 1 и 2 АК продолжаются случаи дезертирства и злоупотребления алкогольными напитками.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

"С целью предупреждения неправомерных действий в отношении гражданского населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей командованием Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ предписано изъять личное оружие (пистолеты) у офицерского состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК на время проведения новогодних и рождественских праздников", — рассказали в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе увеличивается количество случаев бесчинств военнослужащих из состава соединений и частей 1 и 2 АК России.