На Гавайях из-за извержения вулкана в небо "рванулся" столб из пепла и дыма: фото

"Взорвался" один из пяти действующих в Гавайском архипелаге вулканов - Киалуэа.

В четверг, 17 мая, на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа, сопровождающееся мощными взрывами, застелившими небо и окрестности пеплом с дымом.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты ВВС со ссылкой на геологическую службу США. Известно, что извержение случилось в 05.00 по времени Гонолулу (18.00 по Киеву).

Сотрудники обсерватории, расположенной на Киалуэа, и лежащего неподалеку национального парка были предварительно эвакуированы.

Кроме того, гавайские власти выпустили красный авиационный кодекс – с предупреждениями пилотам по поводу того, чтобы они избегали потенциально опасное облако из пепла.

Напомним, ранее произошло крупное извержение вулкана в Индонезии, близ острова Суматра.

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