На границе задержали торговца людьми. Иностранец хотел вывезти украинку для работы в секс-индустрии

Немец пытался вывезти 23-летнюю черкащанку в Европу, где она должна была работать в сфере интим-услуг.

На украино-польской границе в пункте пропуска "Краковец" пограничник задержали торговца людьми

Гражданин Германии пытался вывезти 23-летнюю черкащанку в Европу, где она должна была работать в сфере интим-услуг, сообщает телеканал 24.

О планах злоумышленников пограничников предупредили полицейские из Черкащины. Сначала задержали исполнителей преступления, а за несколько часов удалось поймать и вербовщицу.

"Действия иностранца квалифицированы по части 1 статьи 149 Уголовного Кодекса Украины "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека". Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет", — прокомментировал представитель Мостиского пограничного отряда Иван Галкин.

Напомним, в Одессе задержали торговца секс-рабынями. 26-летний мужчина вербовал девушек для сексуальной эксплуатации за рубежом.