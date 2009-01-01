На Херсонщине спецслужбы разоблачили коммерческую структуру, финансирующую ДНР

Силовики задержали одного из руководителей предприятия и посредника.

Как сообщает пресс-центр СБУ, одно из коммерческих предприятий области, занимающееся производством и реализацией продовольственных товаров, систематически переправляло часть неучтенной выручки наличными главарям террористической организации ДНР.

Оперативники спецслужбы провели 17 обысков в офисных, складских, жилых помещениях и автомобилях лиц, причастных к противоправной деятельности на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

"В результате следственных действий правоохранители изъяли более трех миллионов гривен наличными, золотые слитки на более чем 3,5 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных фирм и два сервера, подключенные к IP-адресу "Donetsk, Russian Federation", которые использовались для финансовых махинаций", — говорится в сообщении.

Силовики также задержали одного из руководителей предприятия и посредника. Задержанным сообщено о подозрении по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, контрразведка СБУ предотвратила создание агентурной сети ЛНР на Луганщине.

Фото; видео: ssu.gov.ua