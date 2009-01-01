На Кировоградщине бастуют шахтеры урановых рудников

Руководство шахт утверждает, что работа шахт приостановлена из-за формальности.
Руководство шахт утверждает, что работа шахт приостановлена из-за формальности. Все это время не может собраться спецкомиссия при Государственной службе геологии и недр, которая должна продлить действие спецразрешения на пользование недрами трех урановых месторождений, сообщает ТСН.
Это разрешение предприятие получило еще 20 лет назад, а сейчас подошло время его продлить. Однако рассмотреть пакет документов уранодобытчиков комиссия не может — из-за хронического отсутствия кворума.
Ежедневно шахтеры дежурят под дверью госслужбы недр, но тщетно. Следовательно, говорят, готовы к бессрочным акциям протеста.
Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м из-за взрыва произошло обрушение горной породы, в результате 8 горняков погибли, 21 — пострадали.
Видео: ТСН