На Луганщине боевики пугают население боевыми действиями и готовят их к эвакуации в Россию

Населению предлагают эвакуировать детей и стариков в направлении РФ, а также подготовить запас продовольствия и питьевой воды.

Блокпост боевиков в ЛНР, иллюстрация. vlada.io/

На оккупированной территории Донбасса распространяется информация об активизации боевых действий на Луганщине.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Центром информационного противоборства (Новочеркасск) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ распространяется информация по активизации боевых действий на территории Луганской области. Гражданскому населению предлагается эвакуировать детей и пожилых людей в направлении РФ, а также подготовить необходимый запас продовольствия и питьевой воды", — сказано в сообщении.

По информации разведки, при этом сотрудниками центра осуществляются активные информационные мероприятия, направленные на обвинения сил АТО в нарушении Минских договоренностей и международного права.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук ранее отме5чал, что боевики пугают жителей Дебальцево и Углегорска приходом сил АТО.