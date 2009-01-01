На Луганщине СБУ задержала шпиона ЛНР, опубликовано видео допроса

Во время обыска у информатора боевиков ЛНР изъяли взрывчатку.

Как сообщает пресс-центр ведомства, злоумышленник по заданию своих кураторов собирал информацию о местных жителях, которые служат в воинских подразделениях и правоохранительных органах.

Также шпиона боевиков интересовали данные о местах дислокации и передвижениях подразделений Вооруженных сил Украины.

"Во время обыска по месту жительства информатора оперативники обнаружили тротиловую шашку, гранату Ф-1, большое количество патронов различного калибра. У злоумышленника также изъята компьютерная техника и мобильный телефон, через которые он передавал данные боевикам", — сообщили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили информатору о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 и 263 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО поймали информатора боевиков ЛНР.

Видео: СБУ