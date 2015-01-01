На Луганщине в зоне АТО исчезли два украинских воина — штаб

Военные пропали в районе КПВВ "Золотое".
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По информации штаба, бойцы возвращались на автотранспорте из лечебного учреждения сбились с маршрута и заехали на территорию, контролируемую боевиками. Сейчас с ними связь отсутствует.
Обстоятельства происшествия выясняются, говорится в сообщении.
Как известно, советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявлял, что в заложниках на оккупированной территории Украины находятся 110 человек, еще 10 — на территории России.