На Львовщине военкомат выложил в интернет списки "уклонистов"

На Галичине сотрудники военкомата решились на крайние меры в борьбе с людьми, уклоняющимися от призыва

На Львовщине областной военкомат обнародовал на своей официальной странице в соцсети Facebook перечень людей, которые уклоняются от прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил Украины.

15 тысяч человек, однако позже пост удалили.

В размещенных списках были указаны имя, отчество, фамилия и дата рождения 15 тысяч людей призывного возраста, а также район или город, где они проживают. Работники военкомата рекомендовали им немедленно явиться в районный (городской) комиссариат по месту пребывания на учете либо месту жительства.

facebook/Львівський Обласний Військовий Комісаріат

Однако после того, как данная история получила резонанс через СМИ, то пост со списком "уклонистов" был удален со страницы военкомата в Facebook.

Напомним, ранее в "Генштабе" назвали число "уклонистов" шестой волный мобилизации.