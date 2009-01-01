На оккупированном Донбассе Россия развернула сеть диверсионных центров — разведка

Активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп противника, рассказали в ГУР.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.
"Активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп противника, личный состав которых прошел соответствующую подготовку под руководством российских инструкторов", — говорится в сообщении.
В управлении разведки отметили, что сеть учебных центров по подготовке диверсантов развернута как на временно оккупированных территориях, так и в приграничных с Украиной районах Российской Федерации.
Напомним, ранее сообщалось, что из спецназовцев ГРУ готовят диверсионные группы на Донбассе.