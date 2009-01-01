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На оккупированном Донбассе Россия развернула сеть диверсионных центров — разведка

Сегодня, 13:33

Активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп противника, рассказали в ГУР.

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Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters
На Донбассе зафиксирована активизация вражеских диверсионно-разведывательных групп в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

"Активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп противника, личный состав которых прошел соответствующую подготовку под руководством российских инструкторов", — говорится в сообщении.

В управлении разведки отметили, что сеть учебных центров по подготовке диверсантов развернута как на временно оккупированных территориях, так и в приграничных с Украиной районах Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что из спецназовцев ГРУ готовят диверсионные группы на Донбассе.

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ГУР, разведка, АТО, Донбасс, боевики, диверсанты
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