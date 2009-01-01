На Прикарпатье нашли массовое захоронение жертв НКВД

За день в траншее исследователи обнаружили около двух мешков человеческих костей и предметов быта.

Кость, иллюстрация Скриншот с видео tsn.ua

В Ивано-Франковске (Прикарпатье) во время прокладки электрического кабеля рядом с центральным городским озером обнаружили захоронениес останками по меньшей мере 50 человек.

Об этом пишет "Радио Свобода", ссылаясь на слова руководителя местного коммунального предприятия "Память" Василия Тымкива, ученые которого ведут раскопки на месте захоронения.

По данным издания, в траншее, выкопанной работниками "Прикарпатьеоблэнерго", за один день исследователи обнаружили около двух мешков человеческих костей и предметов быта, среди которых — элементы женской и детской одежды.

"Человеческие останки залегают слоем 30 сантиметров, возможно — глубже, мы пока не можем сказать точно. Длина ямы составляет пока пять метров. Останки находятся в анатомической целостности, но расположение тел не имеет никакого порядка. То есть тела оказались в яме без какого-либо упорядочивания", — отметил управленец.

Местность рядом с захоронением в 40-х годах ХХ века использовалась для погребения жертв как коммунистического, так и нацистского режимов и, учитывая особенности захоронения, ученые склонны считать, что в этой могиле — останки жертв НКВД.

Тымкив объяснил, что большевики преимущественно использовали для захоронения естественные неровности рельефа — рвы и углубление, не пытаясь выкопать глубокую яму. Пока у ученых нет официального разрешения на проведение раскопок, поэтому основательно исследовать захоронение они смогут только после оформления необходимой документации.

Ранее сообщалось, что в центре Полтавы на месте, где планировалось возведение жилого комплекса, строители нашли кладбище в несколько гектаров, на поверхности земли оказались сотни человеческих костей и черепов.