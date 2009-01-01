На Прикарпатье нашли массовое захоронение жертв НКВД

За день в траншее исследователи обнаружили около двух мешков человеческих костей и предметов быта.
Об этом пишет "Радио Свобода", ссылаясь на слова руководителя местного коммунального предприятия "Память" Василия Тымкива, ученые которого ведут раскопки на месте захоронения.
По данным издания, в траншее, выкопанной работниками "Прикарпатьеоблэнерго", за один день исследователи обнаружили около двух мешков человеческих костей и предметов быта, среди которых — элементы женской и детской одежды.
"Человеческие останки залегают слоем 30 сантиметров, возможно — глубже, мы пока не можем сказать точно. Длина ямы составляет пока пять метров. Останки находятся в анатомической целостности, но расположение тел не имеет никакого порядка. То есть тела оказались в яме без какого-либо упорядочивания", — отметил управленец.
Местность рядом с захоронением в 40-х годах ХХ века использовалась для погребения жертв как коммунистического, так и нацистского режимов и, учитывая особенности захоронения, ученые склонны считать, что в этой могиле — останки жертв НКВД.
Тымкив объяснил, что большевики преимущественно использовали для захоронения естественные неровности рельефа — рвы и углубление, не пытаясь выкопать глубокую яму. Пока у ученых нет официального разрешения на проведение раскопок, поэтому основательно исследовать захоронение они смогут только после оформления необходимой документации.
Ранее сообщалось, что в центре Полтавы на месте, где планировалось возведение жилого комплекса, строители нашли кладбище в несколько гектаров, на поверхности земли оказались сотни человеческих костей и черепов.