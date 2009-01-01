На Ровенщине в столвой отравились 16 первоклашек

В столовой гимназии выявили множество нарушений.

consumer.gov.ua На Ровенщине в поселке Заречное отравились продуктами 16 учеников первого класса местного учебно-воспитательного комплекса "Общеобразовательная школа I степени — гимназия". Все они были доставлены в больницу с заболеванием острой кишечной инфекцией. Двух детей родители забрали домой лечиться амбулаторно, остальные остались в медучреждении.

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Ровенской области обследовали пищеблок учебного заведения и установили много нарушений санитарного законодательства и законодательства о безопасности и отдельных показателях качества пищевых продуктов, что, вероятно, обусловили возникновение вспышки, пишет ТСН.

"В частности, в пищеблоке не было достаточного количество холодильного и морозильного оборудования, нет термометров для контроля температурного режима; не соблюдается "товарное соседство" при хранении пищевых продуктов, которые быстро портятся; нарушаются требования обработки яиц; моечные ванны в мясном цехе не подключены к канализационной сети, а часть разрабатываемого инвентаря требует замены и обновления маркировки; в заведении недостаточно стеллажей для хранения кухонной посуды и отсутствуют контейнеры для хранения овощей; с нарушением ведется журнал бракеража готовой продукции; недостаточное количество инвентаря для уборки и т. п", — пояснили в Госпродпотребслужбе.

Чтобы найти причину отравления, для проведения соответствующих лабораторных исследований специалисты отобрали смывы с различных объектов в столовой, взяли пробы пищевых продуктов, воды, обследовали работников пищеблока. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

6 сентября было проведено экстренное совещание, на котором решили временно приостановить работу пищеблока, пока там не устранят все недостатки, говорится в сообщении.

Напомним, на Ивано-Франковщине в развлекательном заведении "Сяйво Карпат" в Верховинском районе находились около 152 отдыхающих, 34 из них с признаками пищевого отравления были госпитализированы, среди которых есть иностранцы.