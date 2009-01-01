На Ровенском полигоне умер контрактник

Смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщили в бригаде.

Батальон 24-й ОМБР на учениях Fearless Guardian II wikipedia.org

На одном из военных полигонов Украины во время плановых занятий умер военнослужащий-контрактник.

Об этом сообщает пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады им. короля Данила в Facebook.

Согласно сообщению, медицинской службой воинской части были проведены неотложные реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, положительных результатов не дали.

По предварительным выводам, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщили в бригаде.

На месте происшествия работает оперативная группа военной службы правопорядка и полиции.

По факту смерти военнослужащего командиром воинской части назначено служебное расследование.

Издание ZAXID.NET уточняет, что военнослужащему было 47 лет, он был родом из Львовской области, а воинская часть, на которой произошла трагедия, находится в Ровенской области.

Напомним, 9 сентября в зоне проведения АТО покончил с собой 36-летний боец 56 бригады 23 батальона вооруженных сил Украины.