Донецкий митрополит Илариона дал добро на обряд закладки краеугольного камня часовни.

Кресты на Саур-Могиле Reuters

5 сентября в ДНР ко "Дню освобождения Донбасса от фашистских захватчиков" набудет завершено строительство часовни в честь св. Александра Невского в память погибших "ополченцев ДНР", которая структурно будет принадлежать Донецкой епархии УПЦ МП.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, освящение часовни проведут клирики Донецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Обряд закладки краеугольного камня часовни по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона УПЦ МП 8 мая 2015 г. провел викарий Донецкой епархии УПЦ МП архиепископ Макеевский Варнава и епископ Новоазовский Варсонофий, которые негласно оказывают содействие главарям ДНР в террористической деятельности, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что Донецкий и Горловский митрополиты УПЦ МП приказали священникам молиться за Россию, Путина и армию РФ.