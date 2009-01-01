На старинных артефактах времен Киевской Руси "черные археологи" хотели заработать 300 тысяч

По одной из версий, раскопали клад близ Новгород-Северского.

Артефакты времен Киевской Руси flickr.com/securityserviceofukraine

Черниговские силовики помешали контрабанде старинных артефактов , которые нашли "черные археологи".

Продать древние сокровища пытались через интернет-аукцион, сообщает ТСН.

Следователи говорят, что шейные серебряные гривны, височные кольца, бусины, украшения для головных уборов и другие изделия времен Киевской Руси были вмурованы в стену под кафельными плитами и ждали хорошую плату от ценителей древностей. Их пытались продать за границу через интернет-аукцион. Автор лота отметил, что нашел эти все украшения в лесу на Черниговщине на полуметровой глубине.

Историки сразу заинтересовались этой информацией, ведь некоторые изделия можно датировать концом XI века, а другие — XIII веком, следовательно, этот клад могли собирать несколько поколений состоятельной семьи и спрятать во время одного из набегов монголо-татар или междоусобной войны.

По одной из версий, раскопали клад близ Новгород-Северского. Конкретное место поможет историкам узнать больше о возможных владельцев драгоценностей. Лот вызвал большой ажиотаж, торги остановились на сумме 300 тысяч гривен, хотя реальная стоимость находки могут определить только эксперты. Попытку продажи сокровища за границу предупредили сотрудники СБУ.

"Пока что это покушение на контрабанду. По результатам экспертного исследования будем считать и привлекать виновных к ответственности", — пояснил заместитель руководителя управления СБУ в Черниговской области Андрей Дешко.

Историки объясняют, что любые сокровища, найденные на территории Украины, принадлежат государству, а поисковик может рассчитывать только на премию. Если же забрал находку себе, то нарушил закон. Теперь находки оценивать Черниговский исторический музей, и он же будет претендовать на то, чтобы эти украшения на хранение попали именно в его экспозицию.

Ранее сообщалось, что в Сумской области силовики предотвратили контрабанду в Российскую Федерацию старинных икон и монет, их в багаже спрятал житель Черкасчины.

Видео: ТСН.