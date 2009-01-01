На Сумщине террористу ДНР из банды "Кальмиус" грозит до 15 лет за решеткой

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

Боевики "Кальмиуса", иллюстрация УНИАН

Прокуратура Сумской области утвердила и сегодня, 26 мая, направила в суд обвинительный акт в отношении боевика террористической группировки "Кальмиус" по обвинению в особо тяжком преступлении против национальной и общественной безопасности Украины.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Сумской области.

Сообщается, что действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

В сообщении отмечается, что сотрудники Службы безопасности Украины и пограничники 1 апреля при попытке пересечения границы задержали гражданина Украины, который с августа 2014 года принимал активное участие в боевых операциях на стороне террористической организации ДНР в группировке "Кальмиус". По ходатайству прокуратуры задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

За совершение указанного преступления лицу грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье диверсантам ДНР суд дал 10 и 11 лет тюрьмы.