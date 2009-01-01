На Сумщине террористу ДНР из банды "Кальмиус" грозит до 15 лет за решеткой

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Сумской области.
Сообщается, что действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.
В сообщении отмечается, что сотрудники Службы безопасности Украины и пограничники 1 апреля при попытке пересечения границы задержали гражданина Украины, который с августа 2014 года принимал активное участие в боевых операциях на стороне террористической организации ДНР в группировке "Кальмиус". По ходатайству прокуратуры задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
За совершение указанного преступления лицу грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье диверсантам ДНР суд дал 10 и 11 лет тюрьмы.