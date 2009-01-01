На Светлодарской дуге силы АТО жестко поставили на место новое "мясо"

Прибывшие по ротации российские наемники думали пострелять укропов, но жестко просчитались.

Позиции украинских военных, иллюстрация rnbo.gov.ua

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, за последнюю неделю так потрепали боевиков, что те оставили украинских военных в покое и наши защитники наконец-то смогли выспаться.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

"Новое "мясо", прибывшее по ротации пострелять укропов, — жестко поставили на место, а кое-кого медленно понесли в навечно лежачем состоянии", — пишет волонтер.

"Вот такое у нас утро на начало новой недели. Ждем хороших новостей и помогаем армии", — заинтриговал посетителей своей странички Юрий намеком на хорошие новости.

Напомним, ранее волонтер рассказал, как на Светлодарской дуге боевикам "что-то прилетело в блиндаж" и была уничтоженна позиция врага.