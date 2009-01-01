На Тернопольщине еще одна церковь перешла к УПЦ КП, обошлось без драк, опубликованы фото и видео

Бойцы "Правого сектора" обеспечили охрану церкви.

Церковная община села Котюжины в Тернопольской области решила перейти под юрисдикцию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Об этом сообщает "Правый сектор" Тернопольщины на своей странице в Facebook.

"В селе Котюжаны, Збаражского района, сегодня состоялось первое торжественное богослужение вновь созданной церкви УПЦ КП, где еще вчера на общем собрании села прихожане сделали сознательный выбор в пользу Украинской церкви", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что сегодня состоялось первое торжественное богослужение в новосозданной церкви отцами Киевского патриархата.

В ПС добавили, что все обошлось без столкновений и конфликтов со стороны Украинской православной церкви Московского патриархата. Бойцы "Правого сектора" обеспечили охрану церкви.

"Наверное, присутствие бойцов "Правого сектора", которые приняли участие в мессе, стимулировало их к неконфликтности", — говорится в сообщении.

Напомним, Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет объяснил, зачем Москве украинская Церковь.

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