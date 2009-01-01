На Тернопольщине снайперу ДНР суд дал 14 лет тюрьмы

Весной 2015 года восемнадцатилетний житель города Черткова для участия в боевых действиях на стороне ДНР приехал в Донецк.

Снайперу ДНР суд дал 14 лет тюрьмы Світ 24

В Тернопольской области боевика ДНР приговорили к 14 годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что весной 2015 года восемнадцатилетний житель города Черткова для участия в боевых действиях на стороне ДНР приехал в Донецк к своему отцу, который к тому времени уже был активным участником ДНР.

С целью скрыть свои преступные намерения, указанные лица сообщили родным, что поехали на заработки в Россию. Пройдя на месте медицинскую комиссию, мужчина получил военную форму и поступил в военное подразделения ДНР.

В дальнейшем, после соответствующей военной подготовки, он получил снайперскую винтовку Драгунова, с которой на протяжении 2015-2016 годов участвовал в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины, осуществляя выстрелы на поражение военнослужащих АТО, находясь на крышах домов и в окопах вдоль линии разграничения на донецком направлении.

Благодаря четкой позиции государственного обвинения, суд признал жителя Тернопольщины виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Константиновке боевику-россиянину "Якуту" суд дал восемь лет тюрьмы.