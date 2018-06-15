"На выдумки хитра". В России женщина спаслась от насильника, предложив глянуть порно

Привычка к употреблению алкоголя и случайным знакомствам едва не довела женщину до беды.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Moika78". По данным журналистов, инцидент произошел в поселке Просвещение Ленинградской области.

По предварительной версии событий, женщина накануне происшествие злоупотребила алкоголем. Придя наутро в бар ради того, чтобы избавиться от похмелья, она познакомилась с мужчиной. Тот после недолгой беседы предложил отнести ее на руках до Финского залива. Но, пройдя около ста метров, незнакомец начал требовать секса. Получив отказ, он сорвал ремень с джинсов женщины, завязал его на шее и оттащил ее в кусты.

Однако до самого изнасилования дело не дошло, поскольку женщина пошла на хитрость и предложила злоумышленнику отправиться к ней домой – ради того, чтобы посмотреть порно. Он согласился. Но, дойдя до трассы, пострадавшая резко остановила такси и уехала с места происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Коломые мужчины на видео изнасилование 15-летней девушки.

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