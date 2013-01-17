На выходные Украина перейдет на летнее время

Часы переводят на летнее и зимнее время с целью экономии энергии.
Республики в составе СССР начали практиковать ежегодную смену летнего и зимнего времени с 1981 году. На территории Украинской ССР первый переход на летнее время состоялся 1 апреля 1981 года, пишет РБК-Украина.
Часы переводят на летнее и зимнее время с целью экономии энергии.
Украина 2012 года собиралась отказаться от этой практики, но решение так и не было принято.
Перевод часов осуществляют более ста стран мира. США и Канада в ночь с субботы на воскресенье уже перешли с зимнего на летнее время.
Среди тех, кто не переводит часы, — Россия, Япония, Китай, Казахстан, Киргизия. В прошлом году от перевода отказалась и Турция — теперь страна живет по летнему времени.
Чтобы минимизировать негативное влияние временного сдвига на организм, медики рекомендуют начать готовиться к этому заранее. За несколько дней до перевода часов и в первые недели после перехода на летнее время желательно ложиться спать на 1-1,5 часа раньше обычного, много гулять на свежем воздухе, придерживаться здорового питания и употреблять больше витаминов.
Также следует ограничить количество выпиваемого кофе и черного чая, исключить алкоголль. Это поможет быстрее адаптироваться и втянуться в новый режим дня.
Напомним, 30 октября 2016 года, Украина перешла на зимнее время, стрелки часов были переведены на час назад.