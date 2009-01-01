На взятке погорели два таможенника на Волыни, брали деньги за ввоз в Украину иномарок

СБУ задержала взяточников во время получения части взятки в 600 долларов.

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятке двух инспекторов таможни на Волыни.

Как сообщает пресс-центр СБУ, при участии посредника, который оказался бывшим пограничником, таможенники организовали систематическое получение денег за разрешение на ввоз в Украину авто с иностранной регистрацией в режиме "временный ввоз до 1-го года".

Такса за один автомобиль составляла 300 долларов.

Оперативники спецслужбы задержали взяточников во время получения части взятки в 600 долларов.

Во время обысков у взяточников изъяли более 300 тысяч гривен и "черную бухгалтерию".

В настоящее время открыто уголовное производство.

Напмоним, на Черкасчине "шишку" из ГСЧС поймали почти на миллионной взятке.