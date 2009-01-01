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На взятке погорели два таможенника на Волыни, брали деньги за ввоз в Украину иномарок

Вчера, 16:57
СБУ, таможня, волынь, задержание < >
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СБУ задержала взяточников во время получения части взятки в 600 долларов.

СБУ, таможня, волынь, задержание
facebook.com/SecurSerUkraine
Сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятке двух инспекторов таможни на Волыни.

Как сообщает пресс-центр СБУ, при участии посредника, который оказался бывшим пограничником, таможенники организовали систематическое получение денег за разрешение на ввоз в Украину авто с иностранной регистрацией в режиме "временный ввоз до 1-го года".

Такса за один автомобиль составляла 300 долларов.

Оперативники спецслужбы задержали взяточников во время получения части взятки в 600 долларов.

Во время обысков у взяточников изъяли более 300 тысяч гривен и "черную бухгалтерию".

В настоящее время открыто уголовное производство. 

Напмоним, на Черкасчине "шишку" из ГСЧС поймали почти на миллионной взятке.

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СБУ, таможня, взятка, задержание, таможенники, иномарки, ввоз, Украина, авто
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