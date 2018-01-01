На Западе предложили согласовывать людям секс через приложение: детали

Что называется - высокие технологии на службе человечества.

О сексе теперь можно договориться в приложении Depositphotos

Недавняя волна секс-скандалов и обвинений в домогательствах привела к появлению специального приложения , предназначенного для согласования интима между партнерами.

Как сообщает авторитетное западное издание The Wall Street Journal, достаточно популярно сейчас является приложение uConsent, выпущенное как на Android-устройствах, так и на iOS-гаджетах.

Пары могут воспользоваться программой, для того, чтобы скоординировать дальнейшие действия и спокойно заниматься сексом. Оба пользователя обязаны будут предоставлять приложению uConsent сведения о том, чего они желают от партнера.

Все данные хранятся в облаке и защищены от посторонних наблюдателей.

Однако, по мнению экспертов, "договор", заключенный в приложении, не обладает никакой юридической силой.

Кроме того, в данной задумке сомневаются психологи, поскольку никто не даст гарантии - не передумают ли люди вскоре после заключения "соглашения на секс".

Напомним, ранее медики рассказали, чем полезен для организма утренний секс.







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