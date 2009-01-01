На Запорожье завели дело против агитаторши за создание очередной "народной республики"

Жительница Мелитополя в 2014-2017 годах неоднократно выезжала в Россию для встреч с представителями спецслужб.

СБУ проводит расследование в Запорожской области politica-ua.com

Запорожской области Управление СБУ проводит расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (оказание помощи иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины).

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Запорожской области.

Сообщается, что гражданка Украины, жительница Мелитополя, в 2014-2017 годах неоднократно выезжала в Россию для встреч с представителями спецслужб. Она получала от них задания и финансирование на создание так называемой "Запорожской народной республики".

Женщина организовывала в Мелитополе и других населенных пунктах области массовые акции, в ходе которых публично призывала к поддержке сепаратизма, а также распространяла соответствующие материалы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье диверсантам ДНР суд дал 10 и 11 лет тюрьмы.