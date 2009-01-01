На Запорожье завели дело против агитаторши за создание очередной "народной республики"

Жительница Мелитополя в 2014-2017 годах неоднократно выезжала в Россию для встреч с представителями спецслужб.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Запорожской области.
Сообщается, что гражданка Украины, жительница Мелитополя, в 2014-2017 годах неоднократно выезжала в Россию для встреч с представителями спецслужб. Она получала от них задания и финансирование на создание так называемой "Запорожской народной республики".
Женщина организовывала в Мелитополе и других населенных пунктах области массовые акции, в ходе которых публично призывала к поддержке сепаратизма, а также распространяла соответствующие материалы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье диверсантам ДНР суд дал 10 и 11 лет тюрьмы.