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На земле, в небе и на воде. На юге Украины проходят военно-морские учения, опубликованы фото

Сегодня, 16:05
Учения, ВСУ, ВМС, 1 < >
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1 / 14 (Facebook ВМС ВС Украины)

Учения продолжаются с привлечением кораблей, катеров и судов, летательных аппаратов морской авиации, авто- и бронетехники.

Учения, ВСУ, ВМС, 2
На юге Украины проходят военно-морские учения Facebook ВМС ВС Украины
Военно-морские учения ВСУ продолжаются в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря.

Об этом идет речь в сообщении в пресс-службы ВМС ВСУ.

Сообщается, что учения продолжаются с привлечением кораблей, катеров и судов, летательных аппаратов морской авиации, авто- и бронетехники.

Отмечается, что участники маневров отрабатывают задание по усилению охраны государственной границы. Целью мероприятий также является углубление взаимодействия с местными органами власти и населением, демонстрация боевых возможностей подразделений.

Кроме того, военнослужащие проводят мероприятия патриотической направленности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине прошли учения ПВО.

Фото: Фейсбук ВМС Украины.

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Одесса, Николаев, учения, ВСУ, ВМС
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