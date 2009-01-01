На земле, в небе и на воде. На юге Украины проходят военно-морские учения, опубликованы фото

Учения продолжаются с привлечением кораблей, катеров и судов, летательных аппаратов морской авиации, авто- и бронетехники.

На юге Украины проходят военно-морские учения Facebook ВМС ВС Украины

Военно-морские учения ВСУ продолжаются в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря.

Об этом идет речь в сообщении в пресс-службы ВМС ВСУ.

Сообщается, что учения продолжаются с привлечением кораблей, катеров и судов, летательных аппаратов морской авиации, авто- и бронетехники.

Отмечается, что участники маневров отрабатывают задание по усилению охраны государственной границы. Целью мероприятий также является углубление взаимодействия с местными органами власти и населением, демонстрация боевых возможностей подразделений.

Кроме того, военнослужащие проводят мероприятия патриотической направленности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине прошли учения ПВО.

Фото: Фейсбук ВМС Украины.