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На Житомирщине град размером с гусиное яйцо побил окна и машины, опубликованы фото и видео

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Бердичев, град, Житомир < >
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1 / 12 (facebook.com/denis.zaremskij)

По словам очевидцев, некоторые куски льда были размером с теннисный мяч или блюдце.

Бердичев, град, Житомир
zhzh.info
21 сентября в Бердичеве Житомирской области выпал огромных размеров град.  Такого здесь не помнят даже старожилы.

Жители разных микрорайонов города после непогоды показали, что им упало с неба во двор, пишет Журналист Житомира.

По словам очевидцев, некоторые куски льда были размером с блюдце, с гусиное яйцо, как теннисный мяч, поэтому в некоторых дома разбиты стекла окон, балконы, а также повреждены машины.

В соцсети говорят, что "такого града в Бердичеве не було лет десять, как минимум".

Напомним, ранее синоптики сообщали, что стихия накроет Украину и какие области попадут под угрозу

Фото; Видео: Журналист Житомира

 

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Бердичев, Житомир, град, ливень, дождь, непогода, погода
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