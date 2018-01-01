"Над головой рушился потолок с люстрой". Квартиру писателя Куркова залило кипятком, фото и видео

В киевской многоэтажке прорвало трубу отопления на техническом этаже, горячая вода залила несколько квартир.

Квартиру Андрея Куркова затопило кипятком Фото: Facebook/Андрей Курков

В Киеве на улице Рейтарской в многоэтажном доме номер 21 прорвало трубу с горячей водой на верхнем техническом этаже, в результате кипяток затопил несколько квартир.

Пострадал от чрезвычайного происшествия и известный писатель Андрей Курков. Фото и видео инцидента он опубликовал в Facebook.

"Прорвало горячую воду на чердаке, заливает кипятком так, что потолок упал! Аварийку вызвали - до сих пор нет. Уже несколько этажей насквозь прошел кипяток", - написал Курков.

Фото: Facebook/Андрей Курков

В комментарии ТСН писатель сообщил, что из коммунальной службы на вызов прислали сотрудника, который отказался перекрывать трубу из-за поднявшегося у него кровяного давления. Эту работу был вынужден сделать один из жильцов дома.

Курков рассказывает, что горячая вода лилась с потолка несколько часов. Это спровоцировало обрушение потолка, вместе с которым упала на пол и люстра.

Фото: Facebook/Андрей Курков

После поста в соцсети и интереса съемочной группы ТСН писателю позвонили из КМДА и сообщили, что данное происшествие в учреждении берут под особый контроль.

"Хочется сказать, что теперь я видел все - я видел, как на мою голову обрушивается потолок вместе с люстрой! Но как подумаешь, сколько еще может свалиться на меня, на нас всех, на страну! Как подумаешь, так и говорить не хочется! Нет, всего еще никто не видел и, дай Бог, не увидит!", - написал писатель в соцсети.

Позже на своей странице он сообщил, что теплоснабжение в его доме восстановлено.

Напомним, ранее в Оболонском районе Киева произошла авария в водопроводной сети, в результате чего затопило всю улицу.