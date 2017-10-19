Наезд на пешеходов в Харькове. СМИ рассказали о состоянии пострадавших

Две сестры находятся в реанимации, врачи пока не берутся говорить, выживут ли они.

Врач, иллюстрация rfdeti.ru

В Харькове два человека, пострадавших в результате, введены в искусственную кому, а беременная девушка — в состоянии медикаментозного сна, что не навредит ребенку.

Об этом рассказала заместитель главного врача Харьковской областной клинической больницы Ирина Лодяная, пишет sq.com.ua.

По ее словам, состояние еще трех пострадавших стабильное.

"У беременной — тяжелая черепно-мозговая травма, но состояние на данный момент стабильное. В операции девушка, находящаяся на 6-м месяце беременности, не нуждается", — сказала зам главврача.

Кроме того, в состоянии искусственной комы находятся и две сестры — Оксана и Диана, они в Харьковской больнице скорой и неотложной помощи. "Девушки в очень тяжелом состоянии, в реанимации", — добавила Лодяная.

"Врачи пока не берутся говорить, выживут ли они. Им сделаны операции на органах брюшной полости и грудной клетки, а также нейрохирургическая операция", — говорится в статье.

Напомним, вечером 18 октября Харькове на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова девушка- "мажорка" на Lexus наехала на 11 пешеходов, пять из пострадавших погибли на месте происшествия. Злоумышленница задержана, суд уже избрал ей меру пресечения.