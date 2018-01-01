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Наглый котяра из Рима прославился благодаря панораме Google-карт: фото и видео

Сегодня, 01:45

Первооткрывателями новой "звезды" стали пользователи портала Reddit.

котGoogle Maps
Кот влез в панораму Google Maps. Google Maps
В Риме отличился местный кот, попав в панораму Google Maps. Благодаря своей "фотогеничности" животное уже успело стать звездой Сети.

Первооткрывателями новой "звезды" стали пользователи портала Reddit.

Кадр из Google-карт демонстрирует местность специального кошачьего заповедника Торре-Арджентины. Находится он в итальянском Риме.

Каждый день туристы приходят сюда, чтобы покормить животных или пожертвовать деньги на их содержание. Некоторые даже забирают приглянувшихся котиков к себе домой.

Напомним, в апреле настойчивый пес испортил панораму Google Maps, но стал звездой в Сети. Курьез с собакой заметили жители префектуры Кагосима.

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Теги:  
Google Maps, панорама, кот, Италия
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