Накрыло страстью. В Монако пара устроила секс-представление перед посетителями ресторана: видео

Очевидно, с такими понятиями как стеснение и скромность любовники мало знакомы.

Скриншот из видео

Обнаженных мужчину и женщину, среди бела дня занявшихся сексом на балконе в отеле в княжестве Монако, зафиксировали камеры посетителей расположенного неподалеку ресторана.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Mirror. Согласно обнародованным данным, темноволосый мужчина и его светловолосая девушка, скорее всего, сперва в пылу страсти просто не заметили присутствие множества людей, с интересом наблюдавших за их любовными утехами.

Однако скоро время девушка все же, очевидно, испытала прилив стеснения и вернулась в номер отеля. За ней, помахивая своим мужским достоинством, вернулся и ее возлюбленный.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Львова парочка занялась любовью среди бела дня.

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