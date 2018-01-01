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Нападение ворон. В Киеве птицы пробили женщине голову

Сегодня, 11:35

Инцидент произошел вчера в Голосеевском районе столицы.

больница, скорая, неотложка
В Киеве вороны пробили женщине голову
Во вторник, 5 июня, в Голосеевском районе Киева вороны нападали на людей, пробили женщине голову.

Инцидент произошел на проспекте Науки, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"… во дворе, летают вороны, нападают на людей. Пробили женщине голову. Скорая приехала осматривают рану", — отметило издание.

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В Киеве вороны пробили женщине голову facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, вечером 15 мая в Киеве на проспекте Юрия Гагарина иномарка снесла дорожный знак и оградительные столбики, после чего вылетела на зеленую зону. Водитель авто утверждал, что виновником аварии является его кот.

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Киев, вороны, нападение, женщина, пробили голову
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