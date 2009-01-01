Напоролись на "грибы" с растяжками. Под Горловкой разгромлена ДРГ, два боевика уничтожены

Бойцы АТО дали жесткий отпор, сообщает волонтер Оксана Быкова.

Донецкой области украинские военные разгромили диверсионно-разведывательную группу боевиков ДНР, которые попытались проникнуть в тыл сил АТО.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

По ее данным, были уничтожены два диверсанта, которые напоролись на мины-растяжки, о потерях боевиков ранеными пока неизвестно.

В эксклюзивном комментарии "Главреду" волонтер добавила: "Наши дали отпор. Красавцы. У нас и царапнутых нет".

Напомним, неделей ранее волонтер сообщала, что в Горловке был уничтожен КамАЗ с боевиками "Сомали".