Напоролись на "грибы" с растяжками. Под Горловкой разгромлена ДРГ, два боевика уничтожены

Бойцы АТО дали жесткий отпор, сообщает волонтер Оксана Быкова.
Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.
По ее данным, были уничтожены два диверсанта, которые напоролись на мины-растяжки, о потерях боевиков ранеными пока неизвестно.
В эксклюзивном комментарии "Главреду" волонтер добавила: "Наши дали отпор. Красавцы. У нас и царапнутых нет".
Напомним, неделей ранее волонтер сообщала, что в Горловке был уничтожен КамАЗ с боевиками "Сомали".