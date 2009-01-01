Направлено в суд дело против начальника береговых войск ЧФ России, захватывавшего части ВСУ в Крыму

Остриков исполнял отведенную ему роль соисполнителя в реализации разработанного преступного плана.

Александр Остриков sevastopol.su

Военной прокуратурой направлено в суд дело в отношении начальника Береговых войск ЧФ РФ Александра Острикова.

Об этом сообщил военный прокурор Руслан Кравченко, пишет "Цензор.НЕТ".

Сообщается, что управление по расследованию преступлений против основ нацбезопасности Украины Главной военной прокуратуры ГПУ завершило специальное досудебное расследование в криминальном производстве по подозрению гражданина РФ Острикова Александра Леонтьевича (начальник Береговых войск ЧФ РФ) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УКУ.

Также военная прокуратура составила обвинительный акт в отношении начальника Береговых войск ЧФ РФ Острикова.

Остриков обвиняется в том, что, занимая должность начальника Береговых войск ЧФ РФ, в период февраля-марта 2014 года, находясь на территории Украины, а именно АР Крым, действуя по предварительному сговору с командующим ЧФ РФ Александром Витко и другими служебными лицами ВС РФ, исполняя отведенную ему роль соисполнителя в реализации разработанного преступного плана, путем отдачи приказов подчиненных военнослужащих Береговых войск ЧФ РФ относительно блокирования, захвата и взятия под контроль определенных объектов и воинских частей ВСУ и Госпогранслужбы Украины, дислоцированных на территории АР Крым, совершил действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины, изменение границ ее территории и государственной границы, путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и дальнейшей аннексии территории полуострова Крым, что привело к тяжким последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины и нанесение убытков в виде потери объектов госсобственности на общую суму более 1 трлн грн.

Кроме того, по данным следствия, Остриков лично склонял командиров воинской части АА2272, дислоцированной в Феодосии, и АА0669, дислоцированной в Керчи, к совершению госизмены.

Напомним, ранее сообщалось об аресте гражданина Украины, который вербовал бойцов ВСУ по заданию РФ.

Фото: sevastopol.su.