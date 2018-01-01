"Направляю вам ключи с наилучшими пожеланиями": в Сети появилось "письмо" владельца Telegram в ФСБ

"Заявление" Дурова оказалось с подвохом.

Дуров якобы согласился передать спецслужбам ключи шифрования от Telegram. Reuters

Пользователи соцсетей обсуждают фотографию "письма", которое якобы написал основатель Telegram Павел Дуров директору ФСБ Александру Бортникову.

В письме Дуров якобы соглашается передать спецслужбам ключи шифрования от мессенджера — но заявление владельца мессенджера в результате содержит подвох.

"Исполняя требования Федерального закона… направляю вам ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями", – цитируют пользователи "сообщение" Дурова.

Фотографию с ключами выложил в своем канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Именно эта группа представляет интересы Telegram. Чиков уточнил, что это просто шутка, которой он поделился. "Мопед (то есть картинка) не наш, неизвестному автору поклон. Кто-то уже должен был такое сделать", – написал он на своем Telegram-канале.

Сам автор картинки пожелал остаться неизвестным.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке Telegram. Павел Дуров в ответ еще раз заявил, что не предоставит кому-либо ключей шифрования, которые могут позволить правительственным организациям получить доступ до сообщений пользователей мессенджера.

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У Путина предложили заменить Telegram на ICQ. В соцсетях заявление Клименко пользователи активно высмеяли, предлагая пользоваться вместо фейсбука сервисом MySpace, растерявшим популярность 10 лет назад, пейджерами и почтовыми голубями.