Нардеп рассказал о дальнейших планах по блокаде ЛНР и ДНР

Семенченко отметил, что ветераны остановили 12 составов, которые шли на оккупированную территорию.

Сегодня, 28 января, ветераны АТО планируют блокировать еще два железнодорожных направления в Луганской области в рамках торговой блокады оккупированных территорий.Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Самопомич" Семен Семенченко, пишет 112 Украина.

"Еще остаются две ветви. Ветераны планируют, если их поддержит общество, если приедут добровольцы, сегодня заблокировать и их", — сказал Семенченко.

Он опроверг информацию о том, что участники блокады якобы останавливали пустые вагоны, которые идут на оккупированную территорию.

"Эта информация не соответствует действительности, она является очередным обманом украинцев. Ветераны остановили не пустые вагоны, они остановили 12 единиц подвижного состава за день из 60 вагонов. Это то, что шло с этого перегона. Это металл, лес, руда, кокс, серная кислота. 800 вагонов финансирования терроризма! После того вечером отправили, уже зная, что там находятся люди, состав с пустыми вагонами, чтобы таранить эту блокаду", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск — Попасная.

Стоит также отметить, что прокуратура открыла производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.