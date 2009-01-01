"Наркоманы и пьяницы на блокпостах". Пособник боевиков рассказал, почему сбежал от "ополченцев" ЛНР

Житель Луганщины присоединился к террористам в 2014 году.

Блокпост боевиков на Донбассе Reuters

Еще один пособник боевиков из Луганской области воспользовался программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома".

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что житель Луганщины присоединился к террористам в 2014 году, поддавшись пропаганде "русского мира". Мужчина строил укрепления, занимался хозяйственной деятельностью, дежурил на блокпостах. Увидев грабежи, мародерства, беспорядок и беззаконие, которые творили сторонники "Новороссии", он разочаровался и покинул своих подельников.

Бывший боевик боялся уголовной ответственности, поэтому долгое время не возвращался домой. О программе СБУ он узнал из Интернета, добровольно обратился с заявлением в правоохранительные органы и в настоящее время находится с семьей, помогая следствию.

Если в ходе досудебного расследования будет установлено, что мужчина не совершал тяжких преступлений, он будет освобожден от уголовной ответственности.

Напомним, ранее в Донецкой области поймали боевика из "Востока".

Видео: Служба безпеки України.