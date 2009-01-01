"Народные забавы" ДНР: охранка ловит диверсантов, саботажников и агентов СБУ

Боевики опасаются диверсий на объектах критической инфраструктуры.

Боевики в Донецке, иллюстрация ruspravda.info

В террористическойдавняя народная забава под названием "поймай украинского шпиона" приобрела новое направление.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, по последним указаниям руководства МГБ ДНР, "правоохранители", структурные региональные подразделения охранки, "местные власти" и руководство предприятий должны принять все меры по обеспечению безопасности, поиску и обезвреживанию "диверсионных групп и агентуры" СБУ, украинской военной разведки и ССО на объектах критической инфраструктуры.

В МГБ ДНР действует структурное подразделение, которое курирует данное направление. По данным охранки, на многих объектах критической инфраструктуры в оккупированных районах Донецкой области действуют "саботажники и агенты украинских спецслужб" (в качестве примера приводится Старобешевская ТЭС, хотя конкретные примеры "саботажа" и "диверсий" не указываются).

Планируется в очередной раз "усилить охрану" энергетических объектов, провести "проверку персонала на предмет связи с украинскими спецслужбами", а также организовать охрану важных в военном отношении мостов, путепроводов, дорог и предприятий, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, двумя месяцами ранее "Главред" сообщал о саботаже в ДНР: "мотострелки" сами портили технику и вооружение.