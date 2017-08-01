Нашли другую работу. В Финляндии обнаружили пропавшую группу украинских заробитчан

Сейчас посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров поддерживает личный контакт с руководителем группы.

Украинские заробитчане, иллюстрация фото: uainfo.org

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Есть основания считать, что предыдущий прогноз посольства Украины в Финляндии относительно ситуации с гражданами Украины подтвердится: указанная группа лиц — 20 граждан — нашли другое место работы, а еще 17 решили вернуться в Украину", — заявил он.

По словам Кирилича, сейчас посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров поддерживает личный контакт с руководителем группы, который заверил, что все здоровы, а их семьи в Украине проинформированы о ситуации. Посольство выясняет дополнительные детали.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии семь украинцев из Одессы попали в чрезвычайную ситуацию, трое из них получили травмы.