Насирову не смогли поставить точный диагноз в Институте кардиологии — адвокат

Адвокат предположил, что Насирова повезут обратно в Феофанию.

Насрова доставили в институт Стражеско. УНИАН

В Институте кардиологии им. Стражеско не смогли предоставить заключение относительно состояния и диагноза главы ГФС Романа Насирова, поскольку его привезли без медицинской документации больницы Феофания, где он лечился ранее.

Об этом рассказал адвокат подозреваемого Александр Лысак, сообщает Украинская правда.

"Комиссия пришла к выводу, что установить диагноз невозможно, поскольку отсутствуют документы из учреждения, где он находился", — сказал Лысак по завершении медицинского осмотра в Институте кардиологии.

Адвокат также заявил, что врачи не смогли дать заключение о возможности Насирова участвовать в судебных действиях.

По словам Лысака, специалисты заявили, что это компетенция судебно-медицинских экспертов.

Вместе с тем адвокат отметил, что судебно-медицинская экспертиза занимает длительное время. "Это проводится не за одни сутки", — сказал он.

Адвокат предположил, что Насирова повезут обратно в Феофанию.

Он также заявил, что медицинский осмотр в Институте кардиологии не предусмотрен процессуальными документами.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

Чиновника подозревают в совершении действий, которые нанесли Украине ущерб на сумму 2 млрд гривен.