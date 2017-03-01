Насирову не смогли поставить точный диагноз в Институте кардиологии — адвокат

Адвокат предположил, что Насирова повезут обратно в Феофанию.
Об этом рассказал адвокат подозреваемого Александр Лысак, сообщает Украинская правда.
"Комиссия пришла к выводу, что установить диагноз невозможно, поскольку отсутствуют документы из учреждения, где он находился", — сказал Лысак по завершении медицинского осмотра в Институте кардиологии.
Адвокат также заявил, что врачи не смогли дать заключение о возможности Насирова участвовать в судебных действиях.
По словам Лысака, специалисты заявили, что это компетенция судебно-медицинских экспертов.
Вместе с тем адвокат отметил, что судебно-медицинская экспертиза занимает длительное время. "Это проводится не за одни сутки", — сказал он.
Адвокат предположил, что Насирова повезут обратно в Феофанию.
Он также заявил, что медицинский осмотр в Институте кардиологии не предусмотрен процессуальными документами.
Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).
Чиновника подозревают в совершении действий, которые нанесли Украине ущерб на сумму 2 млрд гривен.