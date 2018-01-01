"НАТО минирует машину". В России мужчина справил нужду на дороге и попал на панораму "Яндекса"

На забавный факт обратили внимание пользователи в Сети.

В Пскове мужчина присел справить нужду прямо на дороге Скриншот с yandex maps

На "Яндекс"-панораме Чудской улицы в Пскове запечатлен мужчина, присевший справить нужду прямо на дороге, спустив штаны и разместившись на обочине проезжей части.

На забавный факт обратили внимание пользователи в Сети.

"Солдат НАТО минирует машину", — комментирует увиденное автор Twitter-аккаунта "Загнивающий Запад".

Его подписчики отмечают, что, помимо главного героя панорамы, в глаза бросается различимый номер автомобиля, возле которого тот расположился. Пользователи предлагают передать привет владельцу авто.

Напомним, ранее сообщалось, что настойчивый пес испортил панораму Google Maps, но стал звездой в Сети.