"Научила плохому". В США учительница языка жестов соблазнила 15-летнюю школьницу

Как видно, на одних объяснениях принципов языка тела педагог не остановилась и устроила "доходчивую демонстрацию".

Жаклин Труман Seminole County S.O.

В американском штате Флорида учительница Жаклин Труман, обвиняемая в совращении своей 15-летней ученицы, избежала тюрьмы благодаря признанию вины

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun.

Согласно имеющимся данным, судьи приговорил 30-летнего педагога к 15-летнему условному сроку. Кроме того, женщина автоматически попадет в американский публичный реестр лиц, которые находились под следствием за сексуальное преступление.

Труман, которая долго работала учительницей языка жестов, обвинили в сексе со школьницей в октябре прошлого года. 15-летняя ученица рассказала правоохранителям, что занималась с Труман лесбийским сексом по взаимному согласию от пяти до десяти раз - причем непосредственно в классе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США 28-летнего педагога арестовали за групповой секс со школьниками.







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