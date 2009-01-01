Найем встал на защиту Натальи Янчик и заявил об ответственности областных служб

23-летняя девушка была арестована после пожара в лагере "Виктория", во время которого погибло трое детей.
Напомним, что 23-летняя девушка была арестована после пожара в лагере "Виктория", во время которого погибло трое детей. Именно Наталья, по документам, отвечала за пожарную безопасность в учреждении.
Отметим, что Янчик уволилась за месяц до трагедии.
"В ходе заседания выяснилось, что руководство лагеря в одностороннем порядке без воли Натальи возложило на неё ответственность за пожарную безопасность в лагере, не обеспечив соответствующий инструктаж", — написал в своем Фейсбуке Мустафа Найем.
Что касается реальных виновников трагедии, то Найем подчеркнул, что ответственность за пожар "должны разделить служебные лица областной государственной администрации, которые подписывали акты приема-сдачи работ, проверяли лагерь перед сдачей, а также представители пожарной службы, устанавливавшие систему оповещения", — пишет Найем.
Фото: Dumskaya.net