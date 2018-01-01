Назван оптимальный размер груди для счастливых женщин

Пластические хирурги обнародовали свою версию лучшего объема женских прелестей.

Самые счастливые - обладательницы третьего размера груди Фото: Sasha Pervushkina via Sancha Karsakova

Женщины с третьим размером груди ощущают себя максимально комфортно, поэтому считаются самыми счастливыми среди всех представительниц прекрасного пола.

Как сообщает The Sun, британские пластические хирурги сделали вывод после опроса 871 женщины.

Следует отметить, что специалисты провели национальное исследование, в рамках которого респондентки рассказали, насколько они довольны своей грудью и как размер влияет на их повседневную жизнь.

Среди обладательниц третьего размера груди 39% заявили, что ощущают себя комфортно и удовлетворены своим телом.

В четвертом размере удобно 37% женщин, а 34% вполне довольны объемом, который эквивалентен первому размеру.

29% опрошенных заявили, что удовлетворены пятым размерам и ничего не хотели бы менять. Наименьшее количество счастливых женщин оказалось среди обладательниц второго размера: их было всего 27 процентов.

Пластические хирурги констатировали, что операцию по изменению размера выявили желание сделать лишь 18% респондентом прекрасного пола.

Напомним, соцсети по всему миру охватил новый тренд: девушки выкладывают на своих страницах фото, сделанные в ресторанах и кафе. Однако они фотографируют не красивую еду и напитки, а свою оголенную грудь.

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