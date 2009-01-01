Названо имя новой "Мисс Украина Вселенная", опубликовано видео

Киевлянка завоевала драгоценную корону, которая весит почти полкилограмма.

Яна Красникова и ее соперницы Скриншот с видео tsn.ua

В четверг, 10 августа, в Киеве прошел финал ежегодного конкурса, новой победительницей стала местная жительница — 18-летняя Яна Красникова.

Об этом пишет Украинская правда.

Издание уточнило, что киевлянка опередила 15 соперниц и завоевала драгоценную корону весом в 450 граммов.

"Девушка поразила жюри конкурса, в частности, тем, что спела государственный гимн на украинском и английском языках", — говорится в статье.

Напомним, в конце января в столице Филиппин Маниле закончился ежегодный конкурс "Мисс Вселенная", такой титул завоевала 23-летняя француженка Ирис Миттенар. Фото с мероприятия можно посмотреть здесь.

Видео: ТСН