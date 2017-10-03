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Названы имена новых обладателей Нобелевской премии по физике и медицине

Сегодня, 13:55

Премию вручили за "определяющий вклад в работу LIGO и наблюдение за гравитационными волнами".

Нобель
EPA / UPG
Нобелевскую премию по физике в этом году получили трое граждан США за изучение гравитационных волн: ученый из Массачусетского технологического института Райнер Вайс и исследователи из Калифорнийского технологического института Берри Бариш и Кип Торн.

Об этом сообщил Нобелевский комитет на своей странице в Twitter.

Премию вручили за "определяющий вклад в работу LIGO и наблюдение за гравитационными волнами".

LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) — это лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория, с помощью которой были зарегистрированы волны.

Стоит отметить, что в феврале прошлого года физики впервые смогли экспериментально подтвердить существование гравитационных волн, которые еще 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн. Источником данных волн, по мнению ученых, является слияние двух черных дыр в миллиарде световых лет от нашей планеты. Волны достигли LIGO за 1,3 миллиарда световых лет, пишет Дождь.


Также объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по медицине.

 Обладателями премии стали ученые из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы, помогающие контролировать сон, питание, выработку гормонов и артериальное давление.

Стоит отметить, что размер премии в каждой из номинаций в 2017 году более 1,1 млн долларов.

При этом комитет огласит имя обладателя Нобелевской премии 4 октября — по химии,5 октября — по литературе, 6 октября — за вклад в укрепление мира.

Напомним, в 2016 году Нобелевскую премию по физике получили трое ученых за объяснение, почему лед тает

 

 

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Нобелевская премия, Нобель, физика, медицина, ученые, США
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