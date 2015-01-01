Названы самые дешевые для жизни страны мира: Россия — в хвосте

Украина находится на четвертом месте рейтинга.

Женщина с флагами Украины и России, иллюстрация wpristav.ru

Украина заняла четвертое место в ТОП-30 портала Numbeo самых дешевых для жизни стран мира по итогам 2016 года,находится на 26-м.

Об этом пишет fdlx.com.

Издание уточнило, что аналитики ресурса изучают и сравнивают стоимость жилья, ряда товаров, коммунальных услуг, стоимость которых узнают из отзывов местных жителей.

В ТОП-10 самых доступных для жизни государств вошли:

1. Индия. В стране 44% населения страны живет менее чем на один долларов в день. Средняя цена на 1-комнатную квартиру — 104 доллара в месяц, а обед в ресторане обойдется в 2,21 долларов;

2. Пакистан. Даже в самом большом городе — Карачи — можно снять квартиру за 100 долларов в месяц;

3. Молдова. Жизнь в этой стране самая доступная в Европе, здесь дешево все: транспорт, жилье, еда, одежда. В столице — Кишиневе — 1-комнатную квартиру можно снять всего за 167 долларов;

4. Украина. Средняя цена на аренду жилья в Киеве на 87% ниже средней цены на жилье в Нью-Йорке. Поездка в метро обойдется в восемь центов;

5. Казахстан. Там растут цены только на еду, стоимость остальных необходимых для жизни товаров и услуг стремительно падает. К примеру, поездка в транспорте обойдется в 27 центов;

6. Непал. Пообедать в стране можно всего за 1,66 доллара, а снять квартиру — за 76 долларов в месяц;

7. Тунис. Обед в ресторане в среднем будет стоить 2,16 доллара, а аренда 1-комнатной квартиры обойдется в 145 долларов в месяц;

8. Азербайджан. Там снять 1-комнатную квартиру столице — Баку — можно за 136 долларов в месяц, а одна поездка в метро стоит 11 центов;

9. Алжир. В столице страны арендовать 1-комнатную квартиру можно в среднем за 148 долларов, при этом счет за коммунальные услуги составит 28 долларов в месяц;

10. Грузия. В столице государства Тбилиси однокомнатная квартира обойдется в 151 доллар в месяц, а проезд в автобусе — в 18 центов.

Ранее сообщалось, что специалисты консалтингового агентства Mercer назвали столицу Украины Киев самым опасным городом Европы. Ознакомиться со сведениями аналитиков можно здесь.